La malattia terminale del gigante di ghiaccio

«Eventi che accadono spesso non sono più eccezionali»

«Preservare i ghiacciai vuol dire anche conservare una riserva d'acqua di importanza strategica - ha osservato Vanda Bonardo -. Il ghiacciaio dell’Adamello contiene una quantità d’acqua in grado di riempire più di 4 volte il lago di Garda. Una risorsa che, venendo meno, sta già grossi problemi anche, ad esempio, per l’irrigazione in pianura».

La responsabile della Carovana dei ghiacciai sottolinea anche quanto ancora si faccia fatica a trasmettere a tutti che il dramma in quota, quello che accade lontano dalla maggior parte degli occhi, in un quadro d’insieme deve far reagire verso comportamenti sostenibili la maggioranza che vive nelle città: «Giornate calde e poi giornate fredde non sono indici del cambiamento climatico. Quello è il meteo, a cambiare è il clima. I caldi estremi che prima erano eccezionali stanno diventando parte integrante delle temperature media, innalzandole ancor di più sopra i 3000 metri, dove ci sono i ghiacciai».