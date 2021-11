Puglia, Terzo settore e comuni: la coprogettazione per promuovere comunità attive

Un viaggio in camper tra 5 regioni e più di 50 tra associazioni, cooperative e Comuni del Sud Italia per co-progettare e ri-generare insieme. L’iniziativa, realizzata NeXt - Nuova Economia per Tutti, insieme al Forum del Terzo Settore, continua un percorso di formazione iniziato nei mesi più difficili della pandemia, dedicato alle realtà che devono ripensare o rafforzare le proprie strategie, trasformando la crisi in opportunità. Qui il racconto della prima tappa in Sardegna e qui quello della Campania per arrivare poi alla volta della Puglia...

Entriamo in Puglia con una nuova passeggera e protagonista del viaggio, Maristella Cacciapaglia ricercatrice del CeSVa e referente NeXt della Puglia che si aggiunge a Carlotta Longarini, responsabile valutazione degli Enti del Terzo Settore e dei percorsi di rete, Elisa Bianchini responsabile della comunicazione e della progettazione e Stefania Ferrua referente dei percorsi di open innovation e della Campania che, dopo aver visto la bellezza delle prime tappe realizzate, ha deciso di rimanere anche per i prossimi appuntamenti del #magiccamper.

La prima cosa che noto della Puglia è che, oggi come allora, l'utilizzo delle risorse europee, dal programma operativo regionale (che integra risorse Fesr - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fse - Fondo Sociale Europeo), è riuscito nel valorizzare l'innovazione e la ricerca con obiettivo finale di favorire l'occupazione e l'inclusione sociale. Per non parlare di alcuni suoi strumenti specifici come l’Agenda Digitale Puglia 2020, che sembrano proiettare tutti i ragionamenti e le iniziative di questi anni verso nuovi modelli di sviluppo.

La capacità di spesa dei fondi è stata confermata, a inizio anno, anche dalla ricognizione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che certifica, per la Puglia, una spesa di 3 miliardi 232 milioni 96.180 euro sui complessivi 4 miliardi 450 milioni 599.375 euro del Programma Operativo 2014-2020.

Girando a bordo del Magicamper mi rendo conto di quanto tutto questo sia un grande successo, specie a confronto di casi in cui ci si è ritrovati a restituire i fondi all'Europa per pura incapacità di programmazione e di spesa. La Puglia, invece, ama agire contro questo trend anche in maniera non capillare, ma con una forte concentrazione nell’asse Bari-Taranto che attrae da solo la maggior parte di energie e risorse, un buon punto di partenza per una distribuzione che deve farsi più capillare.

I numeri sono importanti ma come spesso accade, non dicono tutto e se approfondiamo il “disegno industriale” che si cela dietro a una crescita sempre positiva mi accorgo che il modello è rimasto fermo a diversi anni fa, quando la prima volta che venni a Taranto fui accolto da uno dei più sapienti e umani amministratori della cosa pubblica che ho avuto la fortuna di conoscere, Guglielmo Minervini.

“Bollenti spiriti” è stata infatti la politica più efficace degli ultimi 20 anni e rimane a oggi la più valida, nonostante si sia fatto di tutto per smontarne i pezzi e ricostruirli con immagini distorte e fatte male. Guglielmo è stato un assessore scomparso troppo presto, all’età di 55 anni dopo aver lottato con tutte le sue forze contro un tumore.

Per quando non si possa sintetizzare il suo operato, potrei ricordare i suoi tre capisaldi: redistribuire reddito finalizzato alla creazione di imprese; azzerare clientele e logiche corrotte e stabilire il principio che i soldi devono essere ha chi ha una programmazione, le competenze e la capacità di realizzare un’idea. Quando in alcune riunioni mi scontravo con la logica del bivio forzato tra occupazione e salute, mi ricordo bene l’insegnamento di superare la maledetta logica di emergenza e di non cadere mai nel ricatto morale che non può esistere in un paese civile come l’Italia perché se si co-progetta in modo sapiente e coinvolgendo le realtà organizzative e imprenditoriali locali, tutti gli aspetti dell’economia, della salute e dell’ambiente si possono mantenere insieme. Con questi frammenti di ricordi, affronto questa tappa con un po’ di scottature sulle braccia ma tanta speranza. Insomma, le aspettative sono alte.