Moltivolti, l’impresa sociale dal sapore multietnico

Un impegno, quindi, a tutto campo che non guarda al dipendente in quanto tale, ma a colui che presta servizio all’interno di un progetto e che porta con sé la sua storia, bella o brutta che sia. Shapoor ne è la dimostrazione. La sua, poi, è la storia di una famiglia che non si vede da 25 anni. A Palermo, intanto, arriveranno 10 persone: sei donne, due bambini e due uomini, uno dei quali è Habib Mansoor Hedauatullah, un giornalista molto noto in Afghanistan, fuggiti dal loro paese preda dei talebani.

«La sua è, a dire il vero, una famiglia più ampia, in tutto 26 persone, tre nuclei. Purtroppo - prosegue Arestivo - , a un certo punto del lavoro, siamo stati costretti a dividerle scegliendo le persone più a rischio e con i documenti. Grazie anche al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si è riusciti a entrare in contatto con l’ambasciatore italiano in Pakistan, dove loro si trovano attualmente, e si sono attivate le procedure del caso per fare arrivare questo primo gruppo. Una volta in salvo, penseremo anche agli altri».

Una storia risolta felicemente perché, a Palermo, Shapoor si è fatto una vita ed è in piena sintonia con autoctoni e tessuto sociale. Ma è anche una storia di sofferenza, contraddistinta da tanta rabbia e solitudine.

«Io sono andato via dal mio paese tanto tempo fa. Sono arrivato a Palermo nel 2002 – racconta lo stesso Shapoor - dopo un lunghissimo viaggio tra Iran, Turchia e l'Europa. Sbarcato a Reggio Calabria, sono stato in giro per l’Italia e, alla fine, ho scelto Palermo per il clima e perché qui si vivere bene. Vedere nuovamente i talebani nel mio paese mi ha fatto troppo male. Per me loro sono il diavolo e contro il male non puoi che scappare. Le donne e i bambini sono quelli che subiscono di più. Da noi la donna è sacra, ma per loro non ha valore. Così come i bambini, se sono soli vengono assoldati e gli si mettono in mano le armi. Crescono così e non puoi più cambiarli. Si parla di guerra di religione, ma è tutto falso. Una guerra per il potere, per la ricchezza che da noi è tanta, visto che abbiamo uranio, litio, diamanti e tanto altro che tutti sfruttano tranne noi. Una guerra che non capisci. Sai solo che devi sopravvivere. Non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia. Sarà impossibile non piangere, ma poi faremo tanta festa».

In tutto 10mila gli euro che la campagna di crowdfunding punta a raccogliere per coprire le prime spese. Ovviamente, quanto più arriverà, servirà anche gli altri familiari che potranno così pensare di riunirsi a tutti prima possibile. Se, dunque, qualcuno vuole aiutare Shapoor, può utilizzare la piattaforma Go Fund Me e il link https://gofund.me/f7f10a25.