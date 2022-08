Le "vacanze italiane" dei piccoli profughi ucraini

Il mandato era “non lasciare sola la popolazione dell’Ucraina, soprattutto i più fragili”. La Chiesa italiana organizza da mesi voli umanitari per i profughi vulnerabili. Mentre 137 Caritas diocesane hanno accolto 7.254 persone sulle 12.709 prese in carico dalla Cei. 5.667 di questi rifugiati sono minori. E 234 non accompagnati.

La risposta all’appello, anche d’estate

Sono stati coinvolti numerosi volontari per offrire un’estate di svago e apprendimento ai bambini ucraini, e alle loro famiglie. Questo grazie alla collaborazione delle Caritas diocesane coinvolte e della rete Acli. Religiosi, operatori (tra cui interpreti ucraini da tempo in Italia) stanno assicurando vitto, alloggio e attività ricreative al primo gruppo di profughi ucraini - 115 persone con 99 minori (42 maschi e 57 femmine) di età compresa tra gli 8 e i 18 anni e 16 educatori -. Resteranno in villeggiatura in Lombardia fino al 26 agosto divisi in due nuclei: il primo – 41 minori e sei educatori – a Sondalo, provincia di Sondrio e diocesi di Como. Nel centro di formazione professionale “Vallesana“. Gli altri, 58 minori e 10 educatori, a Vezza d’Oglio, in Val Camonica, diocesi di Brescia, nella casa vacanze Occhi.