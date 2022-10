Maestre e maestri d'Italia, Maria Montessori

6 gennaio 1907. A Roma, quartiere San Lorenzo, nasce La Casa dei bambini. L’espressione è inventata da Maria Montessori ed è del tutto inedita. Hanno forse i bambini del primo Novecento la possibilità di avere una casa a loro misura? Non nei loro giochi, ma nelle istituzioni che li educano?

Questa giovane e intraprendente dottoressa (è la seconda donna laureata in Medicina della storia italiana), nata nel 1870 e morta nel 1952, l’ha inventata, sfruttando un’occasione che gli ha offerto l’ingegner Edoardo Talamo che sta risanando una parte del quartiere San Lorenzo.

Aveva iniziato per caso, ad occuparsi di educazione perché doveva curare dei bambini cosiddetti frenastenici. E così scopre che quei bambini, rimasti indietro nella loro crescita emotiva, fisica, intellettuale, non avevano bisogno di un supporto medico ma di un supporto educativo. Eccola dunque creare una scuola diversa: con seggiole e tavoli della misura giusta dei bambini, con oggetti mai usati in classe, con l’orto o il giardino.

Ad un certo punto Maria Montessori va nella zona di Roma, vicino al Vaticano, a cercare un aiuto per l’insegnamento della matematica per i suoi bambini di San Lorenzo. Non dai preti, né dai pellegrini, ma dai “coronari”. Cerca infatti le “perline”colorate che solitamente vengono infilate nelle corone dei rosari venduti ai pellegrini. L’idea geniale è di usare queste perline come strumento principale per contare: sono ancora quelle usate in tutto il mondo nelle scuole Montessori per lo studio della matematica.

Il racconto del terzo episodio della serie podcast Maestre e maestri d’Italia, ideata da Riccardo Bonacina e da me realizzata con Chora media per VITA, grazie al sostegno della fondazione Cariplo, è intitolato L’Esperienza, i sensi e l'alfabeto della pace, ed è dedicato alla grande esperienza di Maria Montessori, un’epopea nel mondo dell’educazione che ha influenzato molte generazioni ai quattro angoli della terra.