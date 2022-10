Matera, il Social Housing per riscoprire vicinato e comunità

«E’ un progetto innovativo perché unisce bisogni differenti, generazioni differenti: ragazzi, anziani, studenti, giovani coppie. Si è partiti dai loro bisogni per favorire la qualità dell’abitare nella nostra città. Siamo felici di aver preso parte a questo processo, provvedendo ad emanare un bando che in conformità delle leggi e del Piano nazionale di edilizia abitativa, ha selezionato tutti gli attuali abitanti, bisognosi di un’abitazione e capaci di creare una comunità». Domenico Bennardi, sindaco di Matera, non nasconde la soddisfazione per la realizzazione della struttura, di oltre 13.000 metri quadri, che «rappresenta uno dei più rilevanti interventi immobiliari per l’abitare sociale nel Sud Italia, puntando a contribuire in maniera sostanziale alla mancanza di soluzioni abitative in affitto a canone calmierato nel Mezzogiorno».