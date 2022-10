Mimmo Pesce: «Facciamo squadra per aiutare Tommi e gli altri»

Tommi è tuo figlio, 25 anni e un guscio fatto da papà, mamma Cristina e una sorella maggiore, Claudia. Come nasce il titolo del libro “gli Sgusciati”?

Non è un termine casuale. Oggi mia moglie Cristina è Presidente di un’associazione che si occupa di persone in difficoltà, e uno dei progetti più importanti, nato nel 2011, è dedicato proprio ai ragazzi autistici. Si chiama Gli Sgusciati. Tommi, per esempio si era costruito una sorta di guscio scudo protettivo. Vi si trincerava dietro, e non c’era verso di penetrarlo. Col tempo e con la crescita, l’avrebbe perfezionato e reso indistruttibile. Tipo Iron Man. All’interno di quel guscio lui si sentiva sicuro. Poi c’è un secondo livello. Un guscio più grande, una fortezza con i suoi impavidi guardiani. È la famiglia. Gli Sgusciati, oggi è un centro diurno: i ragazzi vengono tutti i giorni o qualche giorno a settimana, e trascorrono diverse ore in compagnia delle nostre educatrici e psicologhe. Le ore in cui si prova a sgusciarli, inventando ogni giorno nuove strategie capaci di farli uscire dal guscio senza che provino paura.

La serenità di Tommaso e di tutti gli altri ragazzi e giovani come lui dipende da come si comporta chi gli sta attorno, scrivi nel libro. Da come lo accompagna e lo protegge dalle insidie del mondo esterno, con cui si relaziona a fatica.

Questo libro è una goccia nel mare, un tentativo da parte di un semplice papà di orientare i fari per far luce su ragazze e ragazzi con caratteristiche differenti da quelle che siamo abituati a vedere. Ma è così lunga la strada da percorrere! Il percorso di quelli come Tommi è destinato, nel corso degli anni, ad abbandonare la strada maestra che tutti seguono. Ma finché sono lì, tra quelle mura, quei banchi, quei corridoi, servono le giuste strategie per farli essere parte di un insieme, di un mondo. Per non escluderli. Per tranquillizzarli, quando sono in difficoltà e magari corrono in maniera incontrollata, o gridano. Sono convinto che questo non possa che fare bene, a qualunque livello dello spettro autistico, è Tommi non è nella fascia di Rai men o di Greta Thurberg ma è più grave. Fare squadra, ecco cosa serve davvero. Soprattutto manca alla base, a scuola o in altre situazioni, l’elemento cruciale, la parola magica capace di risolvere ogni problema: la conoscenza. Senza conoscenza, è impossibile accorciare le distanze. Se non sappiamo cosa può succedere, del resto, il futuro ci spaventa. Bisogna entrare pian piano nel suo mondo, scoprire cosa ama e cosa lo fa sentire più a suo agio. È così che nascono le amicizie. Un antico proverbio insegna che bisogna sempre essere gentili con il prossimo, perché non sappiamo niente della battaglia che sta affrontando nella sua vita. È proprio vero.

Il capitolo finale del libro è un vero invito all’azione, a coinvolgimento. Si intitola Domani

Già, il domani. Che forma ha, il domani? Come funzionerà? Ma soprattutto, che cosa farà Tommi? Inutile dire che ci penso con un po’ di preoccupazione. Quindi domani è un altro giorno, sì, ma è pieno di ombre. Come la si risolve, secondo voi? Come riusciamo nell’impresa di non affogare nell’ansia al pensiero di come sarà il mondo di Tommaso dopo di noi? Chi di voi umani farà il sindaco o la sindaca, al vostro ufficio presenterei un’idea legata alla nostra associazione, La Tenda, quella presieduta da Cristina, dove da anni portiamo avanti il progetto Gli Sgusciati. Oggi è un centro diurno. Ma se domani diventasse più strutturata, una vera e propria residenza? Perché si possano realizzare progetti simili, però, servono attenzioni e investimenti. Ecco perché ne parlo con voi. Perché domani sarete voi i politici, giusto? Oppure sarete voi a votare, e magari darete fiducia a chi si preoccupa di queste tematiche e si attiva per migliorare le cose. O forse sarete voi a sensibilizzare sul tema, organizzando un festival, scrivendo un libro, dirigendo un film, oppure offrendovi come volontari.