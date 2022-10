Studenti, Luca Abete con Lidl Italia donano 30mila pasti

Da sette anni il format #NonCiFermaNessuno sostiene il Banco Alimentare con iniziative concrete mirate a sensibilizzare le nuove generazioni al contrasto dello spreco alimentare ed incoraggiarli ad avvicinarsi al mondo del volontariato, che ha sempre più necessità di nuove figure a sostegno delle attività solidali. Luca Abete nel suo discorso motivazionale rivolto agli studenti ha ricordato quello che lui ha definito «un incontro casuale con il Banco Alimentare che è fatto di persone che vanno incontro ai poveri».

Da qui la call to action, da una parte perché «ognuno di noi con un’ora di volontariato può ritrovarsi migliore. Non ti cambia la vita», ha continuato Abete, «ma ti aiuta a crescere». Luca Abete ha poi aggiunto che celebrare la Giornata mondiale di contrasto alla povertà «con una grande festa dei giovani che si impegnano e della solidarietà che fa rima con operatività è per noi il modo più entusiasmante per chiudere il tour 2022. La consegna di 30mila pasti al Banco Alimentare significa contribuire al sostegno di tantissime famiglie italiane in povertà. Per noi non è però un punto di arrivo: la partecipazione attiva degli studenti a questo evento rappresenta l’inizio per molti di loro di un'esperienza di volontariato in grado di cambiare prospettive e consapevolezze». I 30mila pasti consegnati al Banco Alimentare sono frutto dell’interazione al sito ufficiale del progetto www.noncifermanessuno.org.

Il presidente Giovanni Bruno rivolgendosi agli studenti ha voluto ricordare la storia del Banco Alimentare che nasceva 33 anni fa in Lombardia e come oggi a livello nazionale grazie alle circa 7.600 strutture caritative collegate aiuta quasi 1 milione e 750mila persone in povertà. «Oggi tutti parlano di Colletta Alimentare, un’iniziativa che abbiamo ideato: il Banco Alimentare ha fatto scuola e ha diffuso una mentalità».

Sull’iniziativa #NonCiFermaNessuno ha aggiunto: «Siamo grati di essere anche quest'anno beneficiari della campagna sociale motivazionale che Luca Abete promuove da vari anni riuscendo a coinvolgere tanti giovani sensibilizzandoli verso azioni concrete nella lotta allo spreco. Ringraziamo anche Lidl Italia per l'importante donazione di alimenti che ci aiuta nella nostra azione quotidiana di sostegno agli enti caritativi che aiutano le tante persone che si trovano sempre più nel bisogno, soprattutto nell'attuale momento di grande difficoltà economica e sociale». Anna Clerici da parte sua ha sottolineato come il Banco Alimentare della Lombardia sia il più grande delle rete italiana dei Banchi richiamando in particolare l’azione a favore dei minori, 54mila quelli in povertà in Lombardia.