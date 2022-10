Aiuto alle donne, una nuova "testimone rosa" a Milano

Soddisfatti quelli di Fondazione Adecco: «Ci occupiamo da più di 20 anni di migliorare le condizioni lavorative delle persone fragili e vulnerabili», ha detto il presidente, Severino Salvemini, «e siamo orgogliosi che per la cerimonia del Testimone Rosa del Volontariato 2022 sia stata scelta una nostra operatrice. Crediamo», ha proseguito, «che l’autonomia economica e la correlata autostima derivanti dal possedere un lavoro sia un cruciale passaggio per rimediare a tristissimi episodi di violenza di genere e ci impegneremo ancora di più in futuro nell’alleanza con l’Associazione La Consapevolezza».

Urzini infine ha ricordato come «nonostante negli ultimi anni il fenomeno della violenza di genere sia emerso in tutta la sua drammaticità e sia stato portato alla ribalta delle cronache, ancora solo un quarto delle donne vittime di violenza di genere sporge denuncia. Una delle motivazioni principali per cui una donna non denuncia è l’assenza di indipendenza economica. L’isolamento in cui viene costretta dal partner», ha aggiunto, «spesso le impedisce di avere un lavoro o di mantenerlo, rendendo lei e i suoi figli legati all’uomo con cui vivono, che ne controlla le disponibilità finanziarie e impedisce anche a quelle donne che lo desidererebbero, di organizzare una vita autonoma. È per questo motivo che l’aiuto nella ricerca e nel reperimento di un’occupazione costituiscono un fondamentale tassello per l’emancipazione fisica economica e psicologica della donna dalla violenza di genere».