Al via Coopi meeting: oltre 100 cooperanti di 26 Paesi riuniti per fronteggiare le nuove crisi globali

Oltre 100 protagonisti della cooperazione internazionale provenienti da 26 Paesi si riuniscono a Milano per discutere esperienze, approcci e prospettive d’azione, mentre il mondo fa i conti con povertà, fame e instabilità esacerbate da guerre, cambiamento climatico, pandemia. Torna per l’XI edizione il Coopi Meeting, raduno internazionale annuale di Coopi – Cooperazione Internazionale, organizzazione fondata nel 1965 da padre Vincenzo Barbieri. In programma dal 24 al 29 ottobre, si conclude sabato 29 con una tavola rotonda aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming, dal titolo “Il Futuro prossimo: la cooperazione internazionale ai tempi delle crisi globali”. “Futuro prossimo” come la vicinanza di Coopi alle comunità locali nella risposta alle crisi, come l’immediatezza di reazione al sempre più veloce succedersi degli eventi, nonché come la nuova strategia dell’organizzazione, i cui progetti in 33 nazioni sostengono 6 milioni di persone, anche in Italia nell’hinterland di Milano.

Al centro del dibattito gli effetti combinati della pandemia da Covid-19, della guerra in Ucraina e dei conflitti, della crisi energetica e del cambiamento climatico, così come la sicurezza alimentare e la povertà in Italia e nel mondo, con focus sui finanziamenti necessari a contrastare le crisi globali e assicurare la cooperazione internazionale. Il World Food Programme ha stimato che almeno 828 milioni di persone ogni sera si addormentino affamate, mentre il numero di quante soffrono di insicurezza alimentare acuta dal 2019 è aumentato da 135 milioni a 345 milioni. E sottolinea che, mentre i bisogni crescono, le risorse diminuiscono: il divario tra necessità e disponibilità non è mai stato così ampio.