Cavalese, il paese teleriscaldato con gli scarti del legno

«L’energia non è tutta uguale, noi abbiamo fatto una scelta buona per il pianeta e per il futuro delle prossime generazioni. Per la nostra attività utilizziamo energia elettrica 100% pulita certificata, prodotta da fonti rinnovabili senza l’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera e senza consumo di risorse naturali», sottolineano a BioEnergia Fiemme, che nel 2021 ha evitato 511,1202 tonnellate di CO2.

Tutto è nato sull’onda del protocollo di Kyoto del 1995 in cui i grandi della terra si erano impegnati, almeno formalmente, a fare qualcosa per ridurre le emissioni. Da qui l’idea, già sperimentata in Alto Adige, di dotare anche Cavalese di questo impianto in grado di ridurre drasticamente l’inquinamento migliorando sensibilmente la qualità dell’aria. Questo perché viene bruciata solo biomassa vergine che proviene dai boschi o dalle segherie della valle come scarti della prima lavorazione del legno. La maggioranza degli abitanti allacciati in oltre 700 utenze attraverso una rete sotterranea di tubi che portano l’acqua già calda direttamente in casa, si riscaldano con la legna come facevano da millenni. Potendo contare anche sull’emissione di fumi puliti, grazie a un controllo continuo attraverso gli elettrofiltri che catturano elettricamente le particelle finissime che così non vanno a finire nell’atmosfera. L’essere collegati alla filiera bosco-legno-energia locale, inoltre, consente di garantire ai clienti un servizio molto stabile perché indipendente dalle fluttuazioni dei combustibili fossili. Così il sistema di teleriscaldamento adottato a Cavalese non è toccato dall’incremento del costo del gas. Anzi i costi del teleriscaldamento sono indicativamente del 20% più bassi del fossile.