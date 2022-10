"Col servizio civile fai la differenza" per aderire c'è tempo fino al 6 novembre

Rsa: cresce la bolletta, cala la qualità della cura Continua la nostra inchiesta sul caro energia nelle strutture e nelle comunità per anziani. Franco Falorni è presidente della onlus Fondazione Casa Cardinal Maffi, che opera in Toscana: «L'anno scorso abbiamo speso 682.177 euro di gas ed energia elettrica, ma la stima per il 2022 è di arrivare a 1.460.423. A rimetterci non sono solo le nostre finanze, ma le persone. Per sopravvivere stiamo intaccando la capacità di innovare e di curare bene i pazienti»