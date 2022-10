Don Antonio Mazzi: «Aiutiamo i nostri giovani a non perdersi»

Scuola, ogni anno 100mila abbandoni: basta far finta di niente All'avvio del nuovo anno scolastico, VITA dedica la copertina alla dispersione scolastica, che ha numeri clamorosi e troppo spesso silenziati. Un'inchiesta di denuncia, che racconta però anche i tanti docenti che si sono messi "in uscita", per andare a riprendere uno per uno questi ragazzi o per non perderli. Perché una cosa è certa: questa sfida, la scuola, la vince solo se si apre. Scaricabile online da Vita.it e in distribuzione dal fine settimana