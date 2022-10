Gioco d’azzardo, troppi i miliardi che parlano di allarme sociale

Preoccupano non poco, lanciando un vero e proprio allarme, i dati relativi al fenomeno del gioco d’azzardo che in Calabria ci dicono che i miliardi giocati sono 4.205.993.489,89 di euro: 1.193.473.451,98 in presenza, quindi in ticket e lotterie varie, e 3.012.520.037,91 nei gioco online.

Inevitabile dire e fare qualcosa.

«Difronte a questi numeri crescenti e preoccupanti, dei quali sentiamo il peso in ricaduta di qualità della vita e visto il numero sempre crescente di persone coinvolte nella dipendenza da azzardopatie, abbiamo chiesto di essere auditi in commissione regionale in merito alla proposta di legge 107 recante: “Modifica all’art. 16 della legge Regionale 26 aprile 2018, n° 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)”».

Questo l’oggetto e le motivazioni della lettera firmata da Roberto Gatto, presidente del coordinamento regionale "Mettiamoci in Gioco" - composto da ADA, Anteas, Centro Agape, ARCI Lamezia-Vibo, CREA, Coldiretti, Comunità Progetto Sud-CNCA, FEDERSERD, Federconsumatori, FICT, Forum delle associazioni familiari, Lega Consumatori, Libera, Vivere In - e indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, On. Filippo Mancuso, al Presidente della Commissione Consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa On. Giuseppe Gelardi e al vicepresidente della stessa commissione, On. Amalia Bruni.