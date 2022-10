La denuncia delle Ong: "Così Malta ha respinto 23 migranti e li ha portati in Egitto"

Dagli audio diffusi da parte delle Ong si assiste più volte alla mancanza di collaborazione da parte di Malta con le navi Ong che più volte ripetono: “non possiamo darvi queste informazioni, siete delle Ong”, ritardando così i soccorsi.

“Le 23 persone non sono state fatte sbarcare né a Malta né in Italia, nonostante questi fossero i luoghi sicuri più vicini al momento del soccorso, rispettivamente a 144 e 159 miglia nautiche. Le persone sono state portate con la forza in Egitto, distante 760 miglia nautiche dalla zona di soccorso”, aggiunge la flotta della società civile.

Alarm Phone, Medici Senza Frontiere e Sea-Watch chiedono “che ci siano conseguenze per le palesi violazioni del diritto marittimo e internazionale da parte di Malta. Queste gravi violazioni dei diritti umani nel Mediterraneo centrale e lungo le frontiere esterne dell'UE, commesse direttamente dalle autorità europee attraverso privati devono finire. I centri europei di coordinamento dei soccorsi devono adempiere alle proprie responsabilità legali e garantire soccorsi immediati alle persone in pericolo in mare, con successivo sbarco in un luogo sicuro in Europa”.

Un caso oggi documentabile solo grazie all’impegno delle navi delle Ong in mare non solo per soccorrere, ma anche per denunciare quello che è accade nel Mediterraneo centrale, sempre più un buco nero.