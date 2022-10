Pnrr, sui servizi all’infanzia si rischia l’impasse

Dopo l’arrivo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Pnrr per lo sviluppo dei “Servizi per l’infanzia 06”, per molti Comuni è il momento di progettare, costruire e decidere per la gestione diretta, o per affidarla a terzi.

Tutto bene, quindi? Pare di no. Il tempo intercorso tra l’invio della richiesta di finanziamento e l’arrivo dei fondi rischia di rendere deserte le gare d’appalto dell’ente locale, poiché i prezzi di mesi fa non corrispondono più alle aspettative del mercato. Soprattutto al Nord, mentre i Comuni del Sud, che hanno ricevuto la maggior parte dei soldi per colmare la carenza di servizi educativi, potrebbero non riuscire nemmeno ad aprire e chiudere le gare per la progettazione, la realizzazione e la gestione.

La cooperazione sociale potrebbe affiancarsi sin dall’inizio ai Comuni, in percorsi di partenariato pubblico-privato e attraverso la finanza di progetto progettare, costruire e gestire i servizi. Ciò consentirebbe di sveltire il processo, stare nei tempi previsti, evitare o scaricare i rischi legati alla costruzione e prevedere, nella stessa procedura, anche il finanziamento degli arredi e l’affidamento della manutenzione della struttura, oltre che la gestione. La finanza di progetto sarebbe un percorso “chiavi in mano”, che faciliterebbe tutto.

Una scelta che sui fondi del Pnrr pare però, al momento, accantonata, come spiega Pietro Segata, presidente di Società Dolce, cooperativa sociale bolognese, che gestisce anche nidi per conto dell’ente pubblico, 11 dei quali in project financing: «Non vogliamo caricarci di problemi, ma attraverso un periodo di affidamento lungo, previsto da questi percorsi, possiamo produrre lavoro di qualità, offrendo servizi di qualità. Il Pnrr offre un’ottima occasione per il Terzo settore: i Comuni devono operare nell’ambito del Codice degli Appalti, quindi anche in project financing, cosa che al momento e inspiegabilmente non sembra possibile. Una volta costruiti, o sistemati gli edifici, occorrerà riempire gli spazi di arredi adeguati, attività e professionalità, che il Pnrr non finanzia, ma che il privato sociale, su una scia di virtuosa sussidiarietà con l’ente pubblico, sa garantire».

Amarezza anche nelle parole di Francesco Altieri, direttore commerciale e sviluppo della cooperativa sociale Proges: «Dal 2003, qui a Parma, c’è una partnership pubblico-privato molto efficiente, attraverso una società mista. Abbiamo sempre collaborato con un ruolo importante, anche nella definizione progettuale e degli investimenti, ma sul Pnrr ci sentiamo ai margini, anche se la nostra esperienza è preziosa».

Più ottimista Sura Spagnoli, responsabile Infanzia della cooperativa sociale Arca, a Firenze: «Avevamo iniziato un percorso di concertazione per l’avvio di un project financing col Comune ed è stata un’esperienza molto positiva. Poi coi fondi Pnrr, tutto si è fermato. Ma auspichiamo che sia solo una pausa di riorganizzazione e che si prosegua».