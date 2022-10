Se l’incontro di orientamento lo fa Giacomo Poretti

Con la sua capacità di racconto, le battute fulminanti e i tanti esempi tratti dalla sua esperienza in ospedale, nei teatri di cabaret, il successo, gli oltre 30 anni di lavoro del trio, Poretti ha entusiasmato gli studenti che si sono messi in fila per fargli domande che hanno spaziato dal cinema al teatro, dal come capire che cosa si vuole fare da grandi a che cosa fare se si vuole fare teatro.

E a chi gli ha domandato se avesse mai avuto un piano B ha risposto diretto «mai avuto, arriva da solo. L’importante è che pensiate al piano A». Un suggerimento per tutti: prendete la maturità. E ha chiuso con una riflessione sul successo che «non è garanzia di tranquillità. Non usate il successo come metro di giudizio». Applausi.