Tra un mese a Palermo appuntamento con il Movimento per la Vita

Manca proprio un mese a un momento tanto atteso dagli oltre 60mila volontari delle sedi locali del Movimento per la vita italiano, un'occasione in cui ritrovarsi, formarsi, crescere insieme. Sono infatti aperte le iscrizioni per poter partecipare al 42° Convegno Nazionale “Carlo Casini” che convoglia volontari Mpv, Cav, Sav e Case di accoglienza, amici e simpatizzanti di tutta Italia.

Il convegno che si terrà a Palermo, più precisamente a Isola delle femmine, dal 18 al 20 novembre, è intitolato “Costruttori di speranza. Per un futuro di pace, difendiamo la vita”. Nel corso dell’evento si svolgeranno anche due importanti manifestazioni: il 35° Premio Internazionale “A. Solinas” e il 6° Forum Europeo “One of Us”.

«Quest’anno l’obiettivo del Convegno è particolarmente alto» ha affermato la presidente del Mpv, Marina Casini che ha proseguito «ci ritroviamo insieme per costruire speranza», citando le diverse realtà amiche che interverranno a questo evento, tra cui la Comunità di Sant’Egidio, la Papa Giovanni XXIII e associazioni europee e internazionali come “Save a Life International”, “One of us” e “Heartbeat International”. Queste, come ricorda la presidente Mpv «condividono il nostro ideale di accoglienza, condivisione e solidarietà e lo declinano sui vari fronti in cui l’umanità è dolente e fragile. Vogliamo fare squadra e, ognuno con la propria vocazione specifica, vuole costruire un futuro che sappia accogliere tutti, a partire dal più povero dei poveri, da colui che la cultura dello scarto vuole cancellare, al punto di non considerarlo nemmeno un essere umano: il bambino concepito. Una delle ricchezze del programma di quest’anno viene anche da questa coralità di voci, da questo impegno condiviso».