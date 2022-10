Maria Amelia Monti per CIAI

Italia Roma Via Guido Reni 4/A

Roma Oltre lo sviluppo, il futuro che vogliamo. Siamo una comunità, cresciamo insieme, tutti o nessuno Un learning event conclusivo per festeggiare l'anniversario dei 50 anni di Fondazione Avsi. L'appuntamento è fissato a Roma per il prossimo 26 ottobre negli spazi del MAXXI, in Via Guido Reni 4/A