Sanità e welfare in crisi, a Cagliari una grande mobilitazione

Sabato 22 ottobre il raduno è previsto per le 10 in piazzale Trento, di fronte al palazzo della Regione Sardegna. Poi un corteo si snoderà per le vie del centro di Cagliari. Agci, Federsolidarietà e Legacoopsociali sono concordi nel dire che occorre “un forte coinvolgimento dei diversi attori, dalle istituzioni locali ai soggetti sociali del Terzo settore, con pari dignità e opportunità. Ad oggi questo non è accaduto e anche gli spazi di confronto e approfondimento istituzionale precedentemente attivati, in particolare nella Consulta regionale sulle Politiche sociali, si sono progressivamente svuotati e da ormai un anno non svolgono nessun ruolo effettivo. In questo quadro servizi fondamentali per il benessere degli anziani, per gli studenti disabili, per le famiglie e le nuove generazioni, per la salute mentale si trovano in una situazione di incertezza, con norme di riferimento confuse, alcuni sempre più ridotti a logiche prestazionali finalizzate al semplice risparmio economico più che ad una presa in carico dei bisogni. Le opportunità che pure sono presenti nella programmazione europea 2021 - 2027 e nelle risorse assegnate alla nostra regione dal Pnrr in ambito sociale e sanitario, senza una partecipazione informata dei diversi soggetti, rischiano di non centrare l’obiettivo di una riqualificazione e integrazione del sistema territoriale di cura e presa in carico dei bisogni dei cittadini. Case della salute e ospedali di comunità, assistenza domiciliare integrata, Rsa e strutture residenziali per anziani, comunità per minori, servizi per la riabilitazione globale e per la salute mentale, centri per la famiglia e servizi educativi, politiche e servizi per l’inclusione sociale-lavorativa rappresentano, in maniera non esaustiva, alcuni pezzi di un complesso puzzle da ricomporre per dare un futuro di benessere alla nostra comunità regionale”.

“In questa direzione – si legge ancora nella nota – vogliamo continuare ad impegnarci, anche in un momento nel quale alla cooperazione sociale sono state precluse misure minimamente adeguate di ristoro e di sostegno per fronteggiare l’incremento dei costi (in particolare per sicurezza ed energia) causati prima dal Covid e oggi dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Una situazione che nell’indifferenza e nell’irresponsabilità di molti rischia di compromettere posti di lavoro e servizi fondamentali. Su queste basi condividiamo le ragioni di fondo che hanno portato le organizzazioni sindacali della Sardegna Cgil, Cisl e Uil alla giornata di mobilitazione del 22 ottobre. Crediamo che oggi il nostro impegno si debba anche esprimere nella convinta partecipazione a questa giornata per contribuire, pur nelle diversità di interessi e talora di visioni rispetto alle organizzazioni sindacali, ad affermare i diritti di cittadinanza, innanzitutto quelli all’assistenza, alla salute e all’inclusione”.