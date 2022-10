900990044, nasce il numero verde per gli orfani di femminicidio e le famiglie affidatarie

Storie fra ragazzi permeate di violenza. A Napoli 12enne sfregiata da 17enne Una ragazzina di 12 anni è stata sfregiata con un coltello da un ragazzo di 17 anni che avrebbe agito a suo dire per "motivi di gelosia". Sembrerebbe che tra i due ci fosse un qualche legame. Non è un caso isolato. Le storie fra adolescenti sono permeate dalla violenza più di quanto si pensi. Per questo non dobbiamo derubricare questo episodio come un’esperienza di tipo esclusivamente individuale: è violenza di genere