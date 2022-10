Contro "La trappola dell’azzardo" che crea dipendenza e povertà

Il numero ufficiale dei giocatori patologici che in Italia si rivolgono ai Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) è stimato in appena 40mila persone. Eppure, nel 2021 secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stati giocati 110,88 miliardi di euro, con un incremento del 25,5% rispetto all’anno precedente. E sempre lo scorso anno, si è registrato un aumento di oltre il 16% rispetto al 2020 in tema di entrate erariali del settore giochi a fronte di un aumento della spesa dei giocatori di circa il 18% rispetto allo stesso anno. Senza contare, che solo due anni fa, in piena pandemia, i giocatori delle piattaforme online hanno lasciato, in media, al banco digitale 670 euro. Perché il Covid, con tutte le limitazioni dettate dalle normative, ha di fatto acuito l’accelerazione di un processo già in atto: il progressivo aumento del gioco online a discapito della rete fisica. Per questo, ripensando a quanti ufficialmente si rivolgono ai Ser.D, viene da pensare che la quasi totalità dei giocatori problematici o patologici non ritiene di avere un problema, non segue un percorso di cura qualificato, non ottiene aiuto. Forse anche perché in alcuni casi non sa a chi rivolgersi e con quali modalità.