Il progetto “Libri senza parole: destinazione Lampedusa” compie 10 anni

una nuova veste per la Biblioteca verrà scoperta domenica 23 alle 16, alla festa di inaugurazione del camp, scopriremo la nuova facciata della biblioteca ad opera di un misterioso street artist che preferisce rimanere anonimo;

comincerà un corso di formazione per insegnanti in collaborazione con l'Associazione SCOSSE, che comincerà durante il camp, ma continuerà durante tutto l'anno e che tra i tanti ospiti e formatori vedrà la partecipazione di nomi di spicco del panorama internazionale come l'artista coreana Suzy Lee, e il visionario illustratore americano David Wiesner;

ospite d’eccezione durante il camp l’artista francese Katy Couprie, autrice di libri come Tutto un mondo e il Dizionario folle del corpo, che condurrà venerdì 28 pomeriggio alle 15:00 un incontro di formazione sul linguaggio visivo dei libri senza parole.

Come ogni anno il ricco calendario di eventi, che si arricchisce e si definisce a mano a mano che i/le volontar* arrivano sull’isola, prevede laboratori di lettura e illustrazione per le scuole di ogni ordine e grado e per tutte le persone che attraversano l’isola, presso gli spazi pubblici intorno alla biblioteca, quest’anno probabilmente in piazza, in strada, negli orti, sui tavolini dei ristoranti e delle paninoteche messi gentilmente a disposizione dalla cittadina. I laboratori sono tutti tenuti da istituzioni come il Palazzo delle Esposizioni, da sempre partner del progetto, ma soprattutto da* tantissimi volontar* IBBY arrivat* a Lampedusa per il camp.

Lo stabile che ospita la Biblioteca, in via Roma 34, sul corso principale dell’isola, individuato e messo a disposizione dal Comune, è aperto al pubblico per due pomeriggi a settimana, ormai dal 16 settembre del 2017 e gestita interamente dalle volontarie e dai volontari IBBY. La gestione autonoma, o autogestione, di una biblioteca al centro del Mediterraneo, come la Biblioteca IBBY Lampedusa, è possibile solo e soltanto attraverso la cooperazione dal basso di tante, tantissime persone che collaborano alla realizzazione di questo

