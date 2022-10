La Rotonda inaugura due spazi per giovani immigrati e NEET

Grazie al progetto, è stato possibile offrire opportunità formative e professionali inclusive e percorsi di accompagnamento personalizzato e consapevole nel mondo della scuola e del lavoro, affinché i giovani possano diventare adulti autonomi ed economicamente indipendenti dalla famiglia di origine. In particolare, sono stati organizzati: attività di contrasto all'isolamento, supporto allo studio e doposcuola e partecipazione attiva alla vita comunitaria per ragazzi nella fascia d’età compresa tra 14-17 e 17-19 anni presso lo spazio giovani “La Porta di Baranzate”; laboratori manuali e creativi sul tema sostenibilità ambientale, cura e gestione di orti urbani, sartoria con focus sul vestire consapevole, il riutilizzo creativo, la riparazione di biciclette e la mobilità urbana sostenibile; percorsi di educazione finanziaria per un’autonomia consapevole e un percorso sul diritto al lavoro e diritti dei lavoratori, per favorire un inserimento professionale tutelato.



Giovani adulti sono stati, inoltre, indirizzati a corsi di formazione professionale o inseriti in borse lavoro in affiancamento a tutor.

Il progetto coinvolge principalmente ragazzi tra i 14 e i 17 anni e giovani adulti tra i 18 e i 29 anni in situazioni di disagio socioeconomico e relazionale. Tra questi sono stati supportati in particolare giovani immigrati di prima e seconda generazione o NEET - non impegnati in studio, formazione o lavoro - residentinel Comune.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a una raccolta fondi attiva da ottobre a dicembre 2021 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi, sono stati raccolti 200.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese della Banca e società del Gruppo Intesa Sanpaolo.