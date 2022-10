Quando la vita diventa difficile, per chi ha una disabilità diventa difficilissima

A cosa serve una Giornata dedicata? In un calendario di ricorrenze sempre più fitto, non rischia forse di scivolare via come un giorno uguale a tutti gli altri? È un rischio reale, a cui la Lega del Filo d’Oro dà una doppia risposta. Il 22 ottobre si celebra la Giornata Europea della sordocecità e la Lega del Filo d’Oro riaccende l’attenzione su questa disabilità specifica e complessa, da un lato dando voce alle persone sordocieche che dicono “non lasciateci soli”, dall’altro aprendo - ancora virtualmente - le proprie sedi ai sostenitori, così che possano incontrare da vicino le persone sordocieche con i loro bisogni ma anche con i loro sogni.

In Europa sono circa 2,5 milioni le persone con sordocecità, di cui 0,8 milioni sotto i 65 anni. In Italia sono 189mila. La sordocecità è una disabilità specifica e complessa, purtroppo non ancora riconosciuta in tutti i Paesi europei e il mancato riconoscimento nei fatti ha contribuito a una invisibilità statistica che finora ha rallentato anche la rilevazione dei bisogni specifici delle persone sordocieche e delle disuguaglianze che sono costrette ad affrontare. Per questo la Lega del Filo d’Oro, oltre a garantire servizi per le persone con sordocecità e le loro famiglie, si impegna sul fronte istituzionale e politico affinché in Italia - che una legge per il riconoscimento della ciecosordità come disabilità specifica ce l’ha - sia dia piena applicazione alla legge 107/2010, che pur giovane necessita già di una importante revisione.

«Quando la vita di tutti diventa difficile, la vita di chi ha una disabilità diventa difficilissima», dice Francesco Mercurio, Presidente del Comitato delle persone sordocieche della Fondazione Lega del Filo d’Oro. «Oggi è ancora più difficile rispetto al passato rivendicare i diritti. L’Europa è percorsa da una grave crisi economica, che arriva dopo una pandemia che ha messo a dura prova la vita di tutti. La grande paura che le persone sordocieche sentono in questo momento è quella di tornare indietro sui diritti conquistati, che la logica del risparmio in tempi di crisi porti ad un ulteriore restringimento dei già pochi diritti che ci sono riconosciuti. In questo momento, dunque, la priorità è difendere quello che c’è, in vista di un futuro migliore. Per questo l’appello che rivolgo a tutti è di non lasciarci soli».

Rispetto ad altri paesi europei, l’Italia si trova ancora indietro perché della disabilità ha ancora una concezione strettamente sanitaria, dove la minorazione - ossia "ciò che manca" - è centrale. Ma alla Lega del Filo d’Oro si lavora da sempre guardando alla disabilità come al rapporto che la persona con l’ambiente nel quale vive, dunque considerando la persona nella sua globalità e non per la sua disabilità. In un contesto - quello della disabilità - in cui la norma è sottolineare ciò che manca e che non si può fare, la Lega del Filo d’Oro è e ha sempre voluto essere «un mondo di sì». Si tratta di un approccio consolidato in oltre 50 anni di esperienza e di confronto internazionale. «Ogni persona con sordocecità si relaziona, comunica e sperimenta il mondo in modo diverso, affrontando restrizioni che sono influenzate dal livello di supporto e dalle barriere presenti nel proprio ambiente, dalla gravità delle minorazioni legate alla vista e all’udito e dall'età dell'insorgenza, che influiscono sulla vita sociale, la comunicazione, l'accessibilità alle informazioni, l'orientamento e la mobilità», spiega Patrizia Ceccarani, Direttore Tecnico Scientifico della Fondazione. «Il lavoro della Lega del Filo d’Oro è da sempre orientato a valorizzare le potenzialità di ciascuna persona, andando oltre i limiti tracciati dalla minorazione: è un approccio nel quale crediamo fortemente e che abbiamo sviluppato grazie al prezioso confronto con l’Europa sin dalla fine degli anni ‘70. Oggi continuiamo a partecipare attivamente a progetti internazionali, con l’obiettivo di garantire autonomia e inclusione alle persone sordocieche, mettendo in rete competenze, buone pratiche e risorse mirate al raggiungimento di maggiore specializzazione, più servizi e alla diffusa cultura della disabilità. Perché l’impegno dell’Ente si fonda sulla convinzione che una persona sordocieca partecipe possa essere un beneficio per l’intera società».