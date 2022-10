Ricerca, cure e qualità di vita del paziente insieme vincenti

Alla premiazione dei 31 progetti del Fellowship Program, con il bando che ha assegnato 930mila euro sostenendo la ricerca italiana d’eccellenza e delle 32 associazioni di pazienti (sia di livello nazionale sia locale) del Community Award Program che per il 2022 ha messo a disposizione 768mila euro ha partecipato anche il senior vice president Public Affairs di Gilead Sciences Alex Kalomparis (nella foto) che - a margine della cerimonia - ha risposto alle domande di VITA sulla disuguaglianza sanitaria e sui Gilead Grants.

«Noi ci rendiamo conto che se vogliamo aiutare sul fronte dell'equità sanitaria, non possiamo intervenire solo nell’ambito dell’accesso ai test e ai trattamenti: dobbiamo affrontare tutti i fattori che causano le disuguaglianze, come, ad esempio, l'istruzione o le questioni razziali» ha risposto Kalomparis. Che ha aggiunto: «Negli Stati Uniti, dove risiedo, per esempio c’è un'enorme disuguaglianza tra la popolazione afroamericana. Complessivamente negli Stati Uniti gli afroamericani rappresentano il 12% della popolazione, ma fra gli afroamericani si registra il 45% delle nuove infezioni da Hiv. Un dato che sta ad indicare un sistema che non funziona. Per questo stiamo lavorando molto sugli aspetti di giustizia sociale razziale. Ritengo che, come rappresentanti del settore, dobbiamo pensare a tutti questi fattori, ovvero dove mettiamo le nostre risorse, i nostri investimenti, con chi collaboriamo, e non solo a effettuare test e a curare».

Anche la guerra è un fattore di disuguaglianze: «Ora in Ucraina è in corso una grave crisi sanitaria; basta pensare a tutte quelle persone che interrompono le loro cure contro il cancro o per l'Hiv quando lasciano il Paese e si rifugiano in Polonia: come fanno ad accedere nuovamente all’assistenza sanitaria? Noi di Gilead stiamo lavorando proprio in questa direzione, con le istituzioni che aiutano le popolazioni migranti a ricollegarsi all'assistenza sanitaria», osserva Kalomparis. «Non possiamo quindi affrontare solo l'elemento sanitario: dobbiamo affrontare anche la giustizia sociale, la politica, gli aspetti finanziari, l'istruzione, tutti i fattori che causano disuguaglianze e che impediscono alle persone di sfruttare appieno il loro potenziale in termini di salute».

Infine, abbiamo chiesto al Senior vice president Public Affairs di Gilead Sciences di parlarci dell’importanza per la ricerca scientifica e le comunità dei Gilead Grants. «Si devono fare entrambe le cose. I nostri colleghi del Medical Affairs gestiscono la ricerca e le borse scientifiche e noi del Public Affairs gestiamo la parte comunitaria. Ma collaboriamo internamente perché sappiamo che non ci può essere l'uno senza l'altro. Come ho anche detto sul palco, puoi avere la pillola perfetta, la terapia perfetta, persino una cura, ma se non riesci a fornirla alle popolazioni che ne hanno bisogno che a volte sono la parte più vulnerabile della società – allora, qual è lo scopo di questa cura?» ha aggiunto Kalomparis citando una statistica. «Nei paesi a più alto reddito, l'Hiv, ad esempio, rappresenta solo il 6% di tutti i casi di Hiv, quindi il 94% si trova nei Paesi a basso reddito, in Africa, Asia e America Latina. Noi non possiamo rivolgerci solo al 6% dei pazienti affetti da Hiv, dobbiamo pensare a tutti. Ecco perché si ha sì bisogno di cure e terapie che cambino la vita delle persone, ma anche di avere la certezza di poterle portare in Africa e dove serve. Sappiamo di non avere tutte le soluzioni, ma è per questo che dobbiamo collaborare con governi, organizzazioni e Ong. Per esempio, in Europa orientale abbiamo collaborato con la Elton John Aids Foundation, molto ben radicata in questa regione, che grazie ai nostri Grants gestisce le sovvenzioni e gli aiuti economici. Per noi è importante trovare i partner giusti per avere il giusto impatto e accesso, non solo in termini di terapie ma anche di sovvenzioni. Diamo molto, ma vogliamo assicurarci che il nostro sostegno abbia il giusto impatto sulle persone che ne hanno bisogno».

Nelle immagini alcuni momenti della cerimonia che si è tenuta a Milano - foto da Ufficio stampa