Scuole di pace in tempo di guerra

Studiare in un contesto dove studenti russi vivono e frequentano le lezioni assieme a studenti ucraini, ma anche dove studentesse afgane in fuga da un regime in cui non è consentito loro accedere alla formazione di base condividono il banco con compagne di classe appartenenti a famiglie reali europee.

Un’esperienza unica, totalizzante, quella che anche gli studenti del terzo anno delle superiori italiane possono fare frequentando uno dei Collegi del Mondo Unito (United World Colleges - UWC), Un movimento globale che rende l’educazione una forza per unire popoli, nazioni e culture per la pace e per un futuro sostenibile, con la consapevolezza di potere diventare agenti di un cambiamento positivo in linea con i valori fondamentali del movimento, i cui valori sono declinati in base alla cultura locale e nazionale del Paese che ospita uno dei 18 collegi. Principi comuni come la valorizzazione delle differenze, il senso di responsabilità e di integrità personali, l’empatia e il servizio per la comunità, lo slancio idealista, la disponibilità a mettersi in gioco, la capacità di leadership attraverso l’iniziativa e l’esempio personale, la .comprensione internazionale e interculturale, il rispetto per l’ambiente.