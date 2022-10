Terzo settore, un patrimonio che va assicurato

La Corporate Governance per una crescita sostenibile Domani 23 giugno è in programma la presentazione del primo studio di Deloitte “The Board of The Future” e l’inaugurazione del “Deloitte Global Boardroom Program Italia”. Dallo studio emerge come l’adesione delle aziende quotate alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina del Comitato di Corporate Governance è in costante aumento. Esg (45%), skill digitali (35%) e cyber security (20%) sono le tre competenze più ricercate per il board del futuro e il 75% dei board ha un comitato dedicato alla definizione di obiettivi Esg e di sostenibilità