Torna la Dynamo Rock Challenge al Blue Note di Milano

Torna, per la quinta edizione, Dynamo Rock Challenge: contest solidale di musica rock, organizzato da Dynamo Camp Onlus con la finalità di raccogliere fondi per sostenere i programmi di Terapia Ricreativa Dynamo®, offerti gratuitamente a bambini affetti da patologie gravio croniche. L’iniziativa si svolge al Blue Note di Milano per quattro lunedì, con una formula ormai consolidata che appassiona sfidanti e pubblico. Il 24 ottobre, e poi il 7 e il 14 novembre rock band, quattro per sera, si esibiranno in una sfida di musica rock e raccolta fondi, per arrivare al gran finale di lunedì 21 novembre, con le quattro band finaliste.



Ogni band partecipante sarà impegnata sul palco in una sfida musicale e contemporaneamente nella sfida solidale di raccolta fondi. La performance musicale viene valutata sera per sera da una giuria di esperti e dal pubblico in sala tramite televoto, mentre la sfida solidale viene attuata da ogni band grazie al coinvolgimento di amici, colleghi, parenti e del pubblico.

La giuria

Anche in questa edizione 2022 sarà sempre presente una giuria costituita da personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Tra loro nell’edizione 2022: Alberto Tonti, Elio, Mario Lavezzi, Chiara Squaglia, Taketo, Sara Jane, Dori Ghezzi, Victoria Hyde, Rocco Tanica, Chicco Giuliani, Giovanni Storti e tante altre sorprese.



Raccolta fondi

Per partecipare ogni Rock band attiva una raccolta fondi sostenuta da amici, colleghi, conoscenti e dal pubblico. La totalità delle donazioni sostiene Dynamo Camp e in particolare i programmi di Terapia Ricreativa dei progetti Radio Dynamo e Dynamo Studios, che offrono a bambini e ragazzi - sia al Camp, sia attraverso i Dynamo Programs in ospedali e associazioni delle principali città del territorio

italiano oltre che nel nuovo progetto dei City Camp - la possibilità di sperimentare l’attività di deejay con la creazione di piccoli programmi radiofonici e di cimentarsi nell’interpretazione di brani di musical famosi, con lo scopo di divertirsi e riacquisire fiducia in se stessi e nelle proprie capacità con benefici di lungo periodo sulla qualità di vita.



E’ possibile contribuire alla raccolta fondi in ogni momento sulla piattaforma di donazione di Dynamo Camp DYNAMO ROCK CHALLENGE 2022 | MyDynamo (dynamocamp.org) Dynamo Rock Challenge è un contest unico, che unisce musica rock, divertimento e sostegno a una causa solidale: Musica – un’occasione per ritrovarsi nel tempio della musica milanese, con atmosfera internazionale, e godere delle performance di band rock appassionate dalla musica rock e da Dynamo Camp Divertimento – Quattro serate in cui divertirsi a ritmo di musica rock e fare squadra per sostenerenella sfida la propria rock band favorita e la causa solidale.

La Rock Challenge è una sfida musicale, ma è soprattutto una sfida solidale, in favore di Dynamo Camp.