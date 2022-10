Tragedia a largo di Lampedusa, morti due bambini si cercano i dispersi

La denuncia delle Ong: "Così Malta ha respinto 23 migranti e li ha portati in Egitto" A bordo c'erano anche bambini che sono stati per quattro giorni in mare in attesa di essere soccorsi. Dalle registrazioni audio le autorità marittime maltesi rispondono alle continue richieste di soccorso da parte delle Ong: "Non possiamo condividere con voi queste informazioni", mentre le persone rimangono in pericolo di vita e i mercantili non intervengono