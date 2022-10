Alluvioni, da una start up un dispositivo per prevenire l'evento

In che cosa consiste Rainapp? «C’è un dispositivo modulare plug&play che si installa nelle caditoie e in tutte le opere della rete di drenaggio, come le vasche di raccolta e i canali», sintetizza Pala. «I sensori inviano una serie di dati alla nostra centrale. Li elaboriamo e analizziamo, per poi fornire il servizio a chi ne fa richiesta: un ente locale piuttosto che la Protezione civile. Siamo in grado di fornire un aiuto concreto durante l’emergenza ma anche in fase di prevenzione. Gli strumenti ci informano non solo della situazione a livello di quartiere, identificando le aree allagate e quelle potenzialmente allagabili, ma anche di ciò che accade in tutte le opere a monte e a valle: per esempio, se una caditoia è intasata da fogliame e altri detriti, dunque non operativa per convogliare la pioggia. In questo caso è necessario intervenire con la manutenzione che, in questo modo, diventa predittiva».

Cosa che sembrerebbe scontata ma che, in moltissime città, non lo è affatto. «Il problema delle caditoie intasate è molto frequente. Ripulirle non risolve tutti i problemi ma aiuta a smaltire le acque meteoriche. Mitigare il fenomeno contribuisce a evitare certi eventi catastrofici. Il nostro sistema è stato validato attraverso l’integrazione in una piattaforma tecnologica sperimentale per le Smart City, sviluppata all’interno di un programma di ricerca della Regione Sardegna».