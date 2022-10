Portare l’arte nelle periferie per sperimentare culture meridiane

Il corpo e i luoghi, un incontro di suggestioni grazie al quale tessere relazioni, prendersi cura dell'ecosistema, connettere anime e spazi che vogliono respirare insieme.

Se, poi, i luoghi sono le periferie di una città come Palermo, in modo specifico la costa sud del capoluogo siciliano, dove portare le arti performative come la danza, la musica e il teatro, allora nasce quella sinfonia che determina il cambiamento.

A creare la chimica giusta affinchè tutto questa accada è la terza edizione di Prima Onda Fest, grazie a una fittissima trama di attività culturali che, dal 26 ottobre al 6 novembre, sarà intessuta tra i luoghi da associazioni, presidi culturali e sociali, dentro le sedi istituzionali, tra le realtà imprenditoriali vive e propositive, ma anche dentro l'acqua di quel mare negato di Palermo; tra l'Ecomuseo del Mare, la Fondazione “Casa Lavoro e Preghiera” di Padre Messina, il Cubo di Sant’Erasmo, lo Stand Florio, il Centro Padre Nostro di Don Pino Puglisi, Palazzo Mirto, la foce del fiume Oreto e sul lungomare di Romagnolo.

Un insieme di realtà che in quartieri come Brancaccio, Settecannoli, Bandita, Acqua dei Corsari, Sant’Erasmo e Sperone operano attraverso interventi che guardano alla crescita delle persone proprio perché in questi quartieri e borgate della periferia di Palermo l’arte non arriva, la danza e il teatro in modo più specifico non vengono considerati bisogni primari, quindi la loro fruizione diventa veramente molto difficile, spesso una chimera