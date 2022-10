Fra palco e (bellissima) realtà

Alla Oliver Twist, un professionale sui generis, dove ci si picca di insegnare “a fare per davvero” preparando gli allievi tecnicamente al massimo ma non rinunciando a dargli una preparazione culturale importante, chiamando in cattedra scrittori, poeti, giornalisti, imprenditori, alla Oliver Twist, dicevamo, ogni laboratorio è una commessa, come sarebbe in un’azienda. Lo spiega Erasmo Figini, designer che quella scuola l’ha fondata: “Questa scoperta di eccellenza e di valore che è in ognuno accade ‘mettendo le mani in pasta’ dando la possibilità ai ragazzi fin da subito di comprendere il mondo del lavoro, già nei banchi di scuola. Il desiderio che guida la nostra scuola è infatti anche quello di far sperimentare ai ragazzi la realtà del lavoro. Il mondo del lavoro chiede concretezza: scuola e lavoro devono andare a braccetto, devono costruire insieme questo nuovo processo di formazione e di istruzione”

“Bellezza come concretezza”, sottolinea Turchetto, “il restauro è certamente una delle azioni esemplare del progetto di Di bellezza si vive, che insiste, innanzitutto, nel promuovere l’intelligenza delle mani e mettendo la bellezza al centro dei processi educativi. Un’azione che ha portato dei ragazzi che non vivono il teatro e la cultura come una loro condizione quotidiana, ad essere protagonisti di questo spazio. Hanno lavorato e studiato, ma hanno anche intrapreso un percorso diverso per la conoscenza della realtà e di quella del teatro con un atto di verità e di concretezza. La bellezza”, conclude la project manager, “è un atto collettivo. I ragazzi insieme agli artigiani, in un sol gruppo, hanno messo veramente insieme un genio collettivo. Un punto, non meno importante, è il corpo, è il muovere le mani. Come Richard Sennet descriveva è l’intelligenza delle mani, che definiva come finestre della mente. I ragazzi hanno mosso le loro emozioni e aperto le loro menti.”

Si era finito con la foto ricordo, dicevamo all’inizio. Non prima d’aver ascoltato da un ospite autorevole, il designer Luca Fois del Politecnico di Milano, cesellare per tutta quella realtà in movimento una definizione “Voi fate design perché, con metodo e cultura di progetto, trasformate visioni in progetti fattibili”.

E sì, Di bellezza si vive. E si opera.