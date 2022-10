Maestre e maestri d'Italia, Mario Lodi

Nell’episodio dedicato a Mario Lodi parlano in interviste ricche di particolari e contenuti gli esperti Francesco Tonucci, Alberto Pellai e Juri Meda, tutti impegnati nel Comitato per i 100 anni, ma si sente anche la voce dello stesso maestro di Vho, in una delle sue ultime interviste, intervista realizzata proprio da Meda. Ricorda Lodi i suoi inizi: “Erano anni particolari della storia d’ Italia. Qualche anno prima era finita la guerra. Era caduto il fascismo ed era stata preparata la Costituzione italiana, che poi nel 1948 il Parlamento approvò. E proprio in quell’anno io, per esempio, sono entrato di ruolo nella scuola italiana e come me altri giovani maestri che si trovavano di fronte a un grosso problema. Come fare entrare nella scuola, per far entrare davvero nella società, i valori della Costituzione? Per la prima volta nella storia della scuola italiana i maestri si mettono insieme e costituiscono un movimento, il Movimento di cooperazione educativa”.

L’impegno civile per una scuola democratica procede insieme ad una grande stagione creativa. Nell’episodio si racconta anche come nasce un racconto che diventerà un grande best seller della letteratura per bambini: Cipì. Stampato in tutto il mondo. Nasce in classe, dall’osservazione di un bambino che guardava fuori dalla finestra. Non solo il maestro Lodi sa andare dietro quel bambino, ma quell’approccio segnerà un’intera pedagogia. Come avverrà per la “scrittura collettiva” iniziata insieme a don Lorenzo Milani e ai ragazzi di Barbiana.