Una poltrona per la vita delle donne con il cancro al seno

Detto fatto, la macchina della solidarietà si è subito messa in moto e, in men che non si dica, è nato il progetto dello spettacolo attraverso il quale raccogliere quanto serve per acquistare almeno due poltrone, una per l'Ospedale Gom di Reggio Calabria e l’altra per il “Mater Domini” di Germaneto, a Catanzaro. Ognuna costa poco più di 2.300 euro. Teresa ha, quindi, lanciato un crowfunding che sta facendo il suo corso.

Appello al quale ha subito risposto, con la somma necessaria per l’acquisto di una poltrona, BCC Calabria Ulteriore, la realtà bancaria più importante del Sud della Calabria e tra le principali del Mezzogiorno

«Abbiamo risposto presente alla chiamata delle associazioni proponenti e di tutte le associazioni che già avevano attivato la racconta fondi per acquistare e donare ai presidi ospedalieri attivi in Calabria poltrone chemioterapiche. La nostra banca – afferma il presidente Sebastiano Barbanti - guarda al territorio condividendo con le persone problematiche ma anche successi, attività che aggregano e che danno senso di comunità e partecipazione. Nella nostra traiettoria contiamo di poter esser sempre, come è lo spirito delle BCC, parte integrante e interagente per colmare le povertà crescenti. Dare il contributo per l'acquisto e donazione integrale di una poltrona è il nostro segnale per dire che ci siamo e siamo vicini nella sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori femminili e anche per accompagnare il post operatorio che riavvicina le persone a una nuova vita».

Un’attesa, quella per la serata del 29 ottobre, che cresce giorno dopo giorno, vedendo aderire tante singole persone, ma anche realtà pronte in prima linea come il Comune di Rizziconi, la Federazione italiana teatro amatori (FITA), l’Event&Press e la parrocchia che ha messo a disposizione i locali. Ovviamente si può aderire e contribuire per fare in modo che le poltrone diventino più di due sia partecipando allo spettacolo, mandando un messaggio Whatsapp al numero 333.1350035, sia sostenendo la raccolta fondi lanciata da Teresa Greco (https://www.gofundme.com/f/una-poltrona-per-la-vita?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1).

Un’occasione per fare del bene, ma anche per imparare dal coraggio di chi ogni giorno combatte in silenzio battaglie di tale portata e che, grazie a iniziative come questa, si rende conto di non essere sola.