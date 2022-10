Educazione finanziaria, cooperativa e mutualistica a #OttobreEdufin2022

“Metto in conto il mio futuro”, è questo il titolo del progetto per promuovere tra i giovani l’educazione finanziaria cooperativa e mutualistica.

L’iniziativa è stata realizzata dalla Fondazione Tertio Millennio Ets (istituita nell’ambito del Credito Cooperativo) in collaborazione con FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) e cinque Banche di Credito Cooperativo partner dislocate in altrettante regioni italiane: BCC del Garda (Bs), BCC Benaco Banca (VR), CR Alto Garda Rovereto (Tn), Banca TeMa (Gr), Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte (Ba).

Ognuna di queste banche ha coinvolto una scuola secondaria di secondo grado del proprio territorio, ovvero l’IIS Don Milani di Montichiari, l’Istituto “Tusini” di Bardolino, l’ICP Gardascuola di Arco, l’ISIS Leopoldo II di Lorena e l’IISS Luigi dell’Erba.

Gli studenti interessati da “Metto in conto il mio futuro” sono quelli frequentanti le classi III e IV e gli argomenti oggetto degli incontri, che si svolgeranno nell’arco del corrente anno scolastico, riguarderanno la cooperazione mutualistica di credito, l’Economia civile, il valore del risparmio e del budget personale, fino ad entrare nel merito degli strumenti di pagamento più utilizzati dai giovani ma anche il gioco d’azzardo

E proprio su quest’ultimo argomento, il gioco d’azzardo, prenderà avvio il progetto con una particolare evento presente nel ricco calendario di #OttobreEdufin2022, il Mese dell’educazione finanziaria.

Giovedì 27 ottobre, infatti, andrà in scena un digital live talk sul gioco d’azzardo e la ludopatia, con il coinvolgimento dei giovani matematici di “Taxi 1729”, dinamica società di divulgazione scientifica di Torino con il titolo “Fate il nostro gioco”. Nel corso del live talk, nel quale gli oltre 1000 studenti collegati in tempo reale dalle cinque sedi scolastiche potranno interagire, saranno messi a nudo gli inganni ed i rischi del gioco d’azzardo, ponendo le basi per un corretto e responsabile uso del denaro.

Seguiranno, nei prossimi mesi, gli altri incontri secondo il calendario stabilito da ciascuna scuola.

