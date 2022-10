Le imprese sociali hanno un nuovo alleato: l’innovazione tecnologica

«L’impatto dell’innovazione tecnologica è fondamentale per migliorare i processi all’interno delle imprese, delle imprese sociali e delle cooperative e per favorire un rapporto con la comunità. Dobbiamo vedere l’innovazione come un’alleata di tutte queste realtà». Giusi Biaggi è presidente del Consorzio Nazionale CGM, che insieme a Fondazione Opes-Lcef, ha organizzato la terza edizione del “Social Enterprise Open Camp” che si è svolto dal 21 al 24 ottobre al Sud, tra le città di Bari e Matera, crocevia di culture, di incontri, di contaminazioni. «Una scelta non casuale, che rispecchia moltissimo la natura di questo evento che è da sempre pensato in chiave internazionale proprio per favorire il networking e lo scambio, come è la natura della città di Bari che di fatto si è costruita nell’incrocio fra le culture». Anche quest’anno, infatti, il “Social Enterprise Open Camp” ha messo insieme imprenditori sociali, mondo della finanza d’impatto, fondazioni e grandi corporate per avviare un dialogo, per creare alleanze, per raccontare che nuove strade sono possibili. Soprattutto quelle legate alla tecnologica e all’innovazione digitale, che possono essere generatori di impatto sociale e ambientale.