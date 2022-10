Maugeri, nuovo bilancio di impatto

Numeri e statistiche da cui emerge uno sforzo consistente in campo clinico e nella ricerca, ma soprattutto "una crescente attenzione ai bisogni dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver che li assistono". E' quanto si ricava dal "bilancio di impatto" 2021 di Ics Maugeri, presentato venerdì scorso alla sede di Pavia dal presidente Luca Damiani e da Chiara Maugeri, direttore centrale di "Impatto Sociale", responsabile del "Beneficio Comune" e vicepresidente di Fondazione Maugeri. Un documento che definisce nei dettagli il lavoro svolto nei 17 istituti di Maugeri (tra cui 9 Irccs), presenti in 6 regioni

Nell’anno in questione sono stati 27.399 i pazienti ricoverati, con una degenza media di 23,15 giorni nei 2.282 posti letti accreditati col Servizio sanitario nazionale, per un totale di 643.299 giornate di ricovero. Ben 80 pazienti su 100 dopo le dimissioni hanno potuto tornare a casa. Il 27,2% dei pazienti era affetto da quattro o più patologie: oltre 2.500 over 85, più di 8mila nella fascia 76-85 anni e quasi 8mila nella fascia 66-75 anni.

Un'attenzione particolare viene dedicata al rapporto diretto con gli assistiti e le persone a loro più vicine: 1.100 caregiver sono stati accolti in strutture alberghiere convenzionate con Maugeri, 3.179 coinvolti in iniziative educazionali di supporto al paziente. Sono stati invece 1.045 i pazienti accompagnati dal personale Maugeri, nello svolgimento di pratiche quotidiane e 2.793 gli interventi del Servizio psicologico presente in tutti gli Istituti, a favore dei malati e dei loro familiari.

La ricerca occupa un ruolo di primo piano nelle attività di Maugeri. Sono 390 i ricercatori (su circa 650 medici), che operano in 50 laboratori, attivi su 57 progetti nazionali e internazionali, con una produzione scientifica annua di 549 pubblicazioni. Le cinque linee di ricerca – cardiologica, pneumologica, neuro-riabilitativa, clinico-specialistica, e di medicina del lavoro, tossicologia e di ricerca ambientale - hanno un impact factor medio di 462 punti. Significativo anche il dato dei trials clinici: 307 con 6.317 pazienti arruolati.