Persone “del fare”. Il Mean e i sindaci italiani a Leopoli

Arrivati a Cracovia da diverse provenienze, chi due chi tre voli in viaggio dall’alba, il gruppo finalmente ricomposto è partito per Leopoli. Nel tragitto in pullman l’approfondimento della conoscenza, lo scambio delle prime impressioni, la condivisione del “viaggio desiderato”, perché ognuno mette gambe e speranze guardando alla sofferenza delle persone che in Ucraina si incontreranno.

«Lungo il viaggio, si condivide, ci si racconta», ci dice Vania Trolese, vicesindaca di Camponogara (Venezia) che è in Ucraina insieme alla delegazione proveniente dal Brenta, e aggiunge «Straordinari, i compagni di viaggio: chi ha conosciuto Giorgio La Pira (il suo spirito è con noi), chi progetta per liberare nuove energie per i comuni e le comunità con gli abitanti protagonisti nel creare spazi di democrazia; creare occasioni di incontro e scambio perché la guerra non conquisti i cervelli; avere i piedi per terra per affrontare i problemi di oggi ma con lo sguardo lungo, attento, lungimirante per la realizzazione di una democrazia partecipata, reale, giusta. In questo pullman, insomma, siamo persone “del fare”».

Qualche fila dietro a lei, i due sindaci provenienti dalla Sicilia: «Dopo circa venti ore, tre voli in aereo, un viaggio in pullman, il passaggio a piedi del confine e più di un’altra ora sul minivan attraversando strade deserte per il coprifuoco, finalmente siamo a Leopoli. Adesso cercherò di addormentarmi con un ultimo pensiero a questo popolo cui la guerra ha stravolto la vita. Spero nel mio piccolo di poter fare qualcosa di concreto per aiutarli», dice con un soffio di voce e gli occhi un po’ stanchi Domenico Ruffino, sindaco di Pettineo (Messina)

A sera inoltrata, Marcello Bedeschi condivide, sottovoce e con commozione elegante, l’ultimo pensiero «La cosa che colpisce è l'affetto che dimostra la poca gente che si incontra. Hanno bisogno di solidarietà e di un aiuto che apre alla speranza e al futuro. La cosa che mi colpisce è il buio dovuto agli oscuramenti vi sono pochi giovani poiché tutti militari ma molti bambini, ragazzi e anziani. La guerra è una brutta bestia».