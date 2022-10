Più di 5mila migranti hanno perso la vita dal 2021 lungo le rotte migratorie europee

Il progetto Missing Migrants dell'OIM riporta che almeno 5.684 persone sono morte lungo le rotte migratorie verso e all'interno dell'Europa dall'inizio del 2021, con un numero crescente di decessi registrati lungo le rotte del Mediterraneo, lungo i confini terrestri e all'interno dell’Europa.

"Dal 2014 abbiamo registrato più di 29.000 decessi lungo le rotte migratorie che portano verso l'Europa", ha dichiarato Julia Black, autrice di un nuovo rapporto dell'OIM sui dati del Progetto “Missing Migrants” in Europa per il 2021. "Questi continui decessi ci ricordano ancora una volta la necessità di istituire percorsi legali e sicuri per la migrazione”. Sono almeno 2.836 i morti e dispersi registrati nel Mediterraneo centrale dal 2021 (al 24 ottobre 2022): un numero in aumento, quindi, rispetto ai 2.262 morti registrati tra il 2019-2020.

Sulla rotta Africa occidentale-Atlantico verso le isole Canarie spagnole, nel periodo di riferimento sono stati registrati 1.532 decessi, una cifra che supera qualunque dato biennale dal 2014, anno in cui L’OIM ha iniziato a registrare il numero di migranti che ogni anno muoiono nel mondo. Su entrambe queste lunghe e pericolose rotte marittime è molto probabile che i dati per l'anno in corso siano incompleti, a causa dell'impegnativo processo di verifica dei troppo frequenti "naufragi invisibili" - casi in cui intere imbarcazioni vengono perse in mare senza che vengano effettuate ricerche e soccorsi.

Dal 2021, è stato registrato un aumento del numero di morti su molte altre rotte europee rispetto agli anni precedenti, in particolare al confine terrestre tra la Turchia e la Grecia (126 morti documentate), sulla rotta dei Balcani occidentali (69), sulla Manica (53), ai confini tra Bielorussia e Unione europea (23). A questi si aggiunge il numero degli ucraini morti mentre erano in fuga dalla guerra (17).

Al di là dell'incapacità strutturale di fornire adeguati canali sicuri, i dati registrati dal Missing Migrants Project mostrano che molte delle morti sulle rotte migratorie verso i Paesi di destinazione in Europa avrebbero potuto essere evitate con un'assistenza tempestiva ed efficace ai migranti in difficoltà.

I racconti dei sopravvissuti raccolti dall'OIM indicano che, dal 2021, almeno 252 persone sono morte durante presunte espulsioni forzate da parte delle autorità europee, note ai più anche come respingimenti.