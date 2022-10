Social Enterprise Open Camp, le imprese che generano servizi e sostenibilità

Anche per questo, diventa sempre più essenziale per chi decide di sostenere idee progettuali attraverso i propri capitali, capire il messaggio che c’è dietro una proposta, andando al di là del solo aspetto economico. «Dopo la crisi provocata dal Covid-19, abbiamo particolarmente considerato l’investimento a impatto per aumentare l’effetto del nostro contributo» aggiunge Alberto Anfossi, Segretario Generale di Fondazione Compagnia di San Paolo. «Questa situazione ci ha fatto riflettere sull’effetto di ricaduta di quel capitale che viene da noi finanziato. E’ importante accompagnare l’azienda nel tempo per capire come evolve il progetto». La riflessione su dove e come cercare i giusti finanziamenti per la propria impresa sociale, coinvolge anche Cardenia Casillo, managing director di Fondazione Vincenzo Casillo: «Abbiamo osservato il territorio per capire quali fossero bisogni e necessità di singoli e enti del terzo settore: abbiamo capito che il problema non era solo la mancanza di fondi, ma anche un forte gap di competenze. Abbiamo deciso di non essere solo un ente erogativo, ma anche una realtà capace di fornire quelle conoscenze di cui il Sud ha molto bisogno, a partire dalla scuola. Pensiamo che l’imprenditoria anche nei prossimi anni o diventa impresa sociale o non ha senso, perché anche rispetto alle emergenze che viviamo dobbiamo tenere sempre conto della sostenibilità ambientale e sociale».