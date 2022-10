Il “G30 dei campanili” in Ucraina. Con MEAN l'incontro tra comuni italiani e ucraini

Lo Statement ha cinque articoli in tutto: Nonviolenza attiva; Patti di Azione Nonviolenta, Amministrazione Condivisa e Sussidiarietà; Accoglienza Diffusa; Patti per la Ricostruzione condivisa; Commissione verità e riconciliazione e Percorsi memoriali e prevede una serie di azioni: aiuti umanitari in Ucraina e sostegno agli sforzi delle municipalità ucraine nell'accoglienza dei numerosissimi sfollati interni; ripresa economica; assistenza nella formazione scolastica e nell’occupazione giovanile; progetti di turismo responsabile e di scambi culturali; sostegno reciproco nella definizione dei sistemi di contrasto alla corruzione; prevenzione e cura delle varie forme di disagio che conseguono alla guerra.

Ma è soprattutto l’articolo cinque ad essere un punto forte di questo accordo: i comuni ucraini, infatti, si sono impegnati a favorire l’istituzione di una Commissione Verità e riconciliazione e percorsi memoriali. Come sottolinea Riccardo Bonacina: «E davvero una felice coincidenza che mentre a Roma si chiudeva l'incontro promosso dalla Comunità di Sant' Egidio: Il grido della pace. Religioni e cultura in dialogo, in cui veniva sottolineato come per “noi credenti dobbiamo adoperarci per la pace in tutti i modi che ci sono possibili. È nostro dovere aiutare a disarmare i cuori e richiamare alla riconciliazione tra i popoli”, a Leopoli si firmava questo importante Patto di collaborazione nonviolenta con un punto propriamente dedicato a quetso tema fondamentale, necessario per guardare il futuro».