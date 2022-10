Nepal, il racconto del viaggio dell'attrice Michela Giraud

Un volo oltreoceano ha portato in Nepal Michela Giraud, attrice e una delle più popolari stand up comedian italiane, per conoscere da vicino il lavoro di ActionAid e incontrare una classe di bambini che grazie ai tanti sostenitori possono andare a scuola e veder garantiti i loro diritti. E sono stati proprio i bambini a far capire a Michela come, nonostante le difficoltà del contesto in cui vivono, il cambiamento sia possibile.

Un viaggio emotivamente sfidante, come racconta Michela stessa: “quando mi è stato proposto il Nepal avevo il cuore diviso a metà: da una parte la paura di affrontare un viaggio impegnativo sotto molti punti di vista, dall’altra l’entusiasmo proprio di affrontare un viaggio così impegnativo, perché so che da sola non avrei mai programmato un’avventura così. Il primo giorno a Kathmandu siamo subito andati a visitare scuola e dopo-scuola. I primi minuti sono stati i più complessi: l’ingresso nello slum, con la discarica alle porte, mi ha fatta sentire fuori posto, ho temuto che la mia presenza fosse inopportuna, ho sentito di invadere uno spazio. Ma quando sono arrivata nello spazio del dopo-scuola, con i bambini dai vestiti coloratissimi e felici di darci il benvenuto, mi sono sentita accolta. Sono andata in Nepal per mettere il mio lavoro a servizio di ActionAid, ma alla fine credo sia ActionAid ad aver fatto qualcosa per me. Ho riempito di significato tutte le parole vuote e retoriche che si possono dire quando si vorrebbe fare del bene”.

Il momento più toccante? Quello con un ragazzo che ha mostrato con orgoglio la sua invenzione: un circuito elettrico con lampadina costruito a partire da alcune scatole di dentifricio. “In quel momento mi sono commossa e ho pensato che mi piacerebbe poter guardare avanti nel tempo e sapere che quel ragazzo è riuscito a studiare e a diventare ingegnere, scienziato o qualsiasi cosa lui voglia. Studiare dovrebbe essere un diritto inalienabile, ma durante esperienze come questa mi ricordo che è anche un privilegio. Studiare mi ha permesso di seguire le mie inclinazioni e acquisire le mie abilità che ho potuto accrescere nel tempo e mi ha fatto trovare la sicurezza in me stessa. Vorrei che questi bambini abbiano la stessa possibilità” continua Michela.