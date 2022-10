Scompare la Transizione ecologica dal ministero. Ciafani, Legambiente: «La nomenclatura è simbolica»

Cosa si propone il nuovo ministero e cosa servirebbe nell'immediato

Nei punti previsti dal nuovo ministero rientra anche l’aumento della produzione dell'energia rinnovabile. Per quanto riguarda però il partito del nuovo ministro, Forza Italia in campagna elettorale proponeva un’alleanza con il mondo agricolo per l’installazione impianti fotovoltaici ed eolici. Ma sosteneva anche - e da sempre - la quantomeno controversa energia da biomasse e il “sì” senza condizioni agli inceneritori.

Per questo riguarda invece il programma di coalizione della destra, c’è una generica “promozione dell'efficientamento energetico” e il “sostegno alle politiche di price-cap a livello europeo”, da questo punto di vista il prosieguo della linea di Mario Draghi. Nelle intenzioni, c’è infine il ricorso alla produzione di energia nucleare attraverso “la creazione di impianti di ultima generazione senza veti e preconcetti”, per la coalizione può essere “pulito e sicuro”. Tutte queste misure tuttavia dovranno fare i conti con le realtà locali delle forze di coalizione. È arrivato infatti il “semaforo verde” al rigassificatore di Piombino per aumentare l’importazione di metano liquefatto.

«È bene ricordare che se Forza Italia e Lega in campagna elettorale hanno parlato di aprire già oggi centrali nucleari con la tecnologia moderna, Fratelli D’Italia che ha doppiato la somma dei voti dei due alleati, invece vorrebbe il nucleare, ma lavorando sulla futura generazione e la ricerca per la 4 generazione. E noi che siamo per l’ambiente siamo anche per la ricerca sul nucleare pulito e senza scorie. A questo proposito vorremmo che il nuovo governo non perdesse tempo nel definire la predisposizione della Carta nazionale aree idonee (Cnai) per la collocazione dei rifiuti a media e bassa attività radioattiva che producono gli ospedali con le Tac, o i centri di ricerca e imprese, che spesso si trovano in depositi semiabbandonati e in fusti arrugginiti, come a Taranto dove ci sono 3 mila fusti incustoditi», conclude il presidente di Legambiente Stefano Ciafani.