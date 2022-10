Cara Meloni, facile dire "allontanamento zero": ma l'alternativa qual è?

Prevenire l’allontanamento è un obiettivo del tutto condivisibile, abbiamo un programma nazionale - il programma PIPPI - che è il fiore all’occhiello delle nostre politiche per l’infanzia e che fin dal nome dichiara proprio questo obiettivo: "Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione". Non è questo quindi il punto. Il punto è come si persegue questo obiettivo. «Sul sostegno alla genitorialità siamo tutti d’accordo e pure sulla prevenzione dell’allontanamento. Ma per fare prevenzione servono gli organici, le comunità educanti, le misure preventive, l’accompagnamento del reinserimento in famiglia. Di questo dovremmo parlare. Di come lavorare per fare sempre più affidi preventivi e consensuali, di accomodamento alla famiglia, di ricucire la relazione quando i figli sono in comunità. Invece c’è il deserto delle politiche di prevenzione e sostegno, come se non ci si rendesse conto di quante sono oggi le famiglie che non sono in grado di accompagnare i figli nella crescita», prosegue Marelli.

Non è una difesa del sistema, è difesa della possibilità di lavorare bene con i bambini e con le famiglie, di creare o meno opportunità di cambiamento. «Se la politica alimenta una narrazione per cui l’allontanamento è una cosa negativa, lavorare con queste famiglie diventa ancora più difficile. Colludi con la loro rabbia. Invece noi abbiamo bisogno di entrare in relazione con la rabbia di questi genitori. Noi operatori sappiamo benissimo che c’è la rabbia, nessuno si aspetta che la famiglia sia felice di separarsi dal figlio, ma fa parte delle nostre competenze peofessionali aiutare la famiglia a capire che quella soluzione, in quel momento, aiuta anche lei. Su questa assunzione di consapevolezza si lavora, con le risorse che si hanno. Questo però si può fare se c’è una narrazione che non ti mette la famiglia contro. Se invece ti colludi, dicendo che la famiglia ha ragione e che ha subito un torto… non riesci più a lavorare: non riesci ad aiutare né i genitori né i bambini».