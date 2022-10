Chi sono gli osservatori elettorali internazionali?

Nata più di 150 anni fa, e sviluppatasi negli ultimi 30 anni, l’osservazione internazionale elettorale monitora le elezioni dei Paesi nel mondo, per accertare che siano libere e regolari. Attraverso le sue missioni analizza il processo elettorale e ne fornisce una valutazione indipendente e imparziale.

È diventata un importante meccanismo per assicurare l’integrità delle elezioni in Paesi in cui è in atto una transizione democratica o in società post-conflitto. L’osservazione elettorale da parte di soggetti provenienti dall'estero aiuta ad aumentare la fiducia degli elettori e a valutare la legittimità di un processo elettorale. Normalmente l’osservazione elettorale viene utilizzata quando si teme che le elezioni si possano svolgere in maniera non libera o giusta.

Le missioni di osservazioni elettorali sono organizzate da diverse attori, come l’Unione europea, l’Ocse, l’Unione africana, il Consiglio d’Europa, e il Carter Center.

Dalla fine degli anni ‘90, in seguito alla caduta dell’Unione Sovietica, l’osservazione elettorale è diventata molto diffusa. Oggi gli osservatori elettorali provenienti dall’estero esaminano circa l’80% di tutte le elezioni nel mondo, mentre nel 1989 la percentuale era del 1989, secondo dati citati dall’Economist.

Nel 2005 le Nazioni Unite hanno adottato la Dichiarazione di principi per l’osservazione elettorale internazionale, uno dei primi tentativi da parte della comunità internazionale di fissare standard operativi e qualitativi universalmente validi per gli osservatori elettorali internazionali.

L’osservazione elettorale dell’Ue

L’Unione europea è impegnata a contribuire ai processi democratici a livello mondiale attraverso varie attività, inclusa l'osservazione elettorale. L’adozione di linee guida dell’Ue sui requisiti necessri per le missioni dell’Ue di osservazione e di un codice di condotta per gli osservatori elettorali dell’Ue rappresenta un passo importante verso un maggiore coordinamento e serve come base per tutti gli osservatori elettorali. La Dichiarazione dell’Onu del 2005 e il codice di condotta hanno definito un quadro comune, una metodologia, degli standard e delle best practice valide per tutti gli osservatori a livello nazionale e internazionale.

Ogni anno l'Ue invia circa 30 missioni elettorali in Africa, Medio Oriente, Asia, America Latina e Caraibi. Il budget annuale dell’Unione europea è di circa 45 milioni di euro. L’osservazione internazionale elettorale serve a stabilizzare Paesi e democrazie fragili, contribuisce a rafforzare la fiducia nelle elezioni, e a fornire una valutazione di un processo elettorale basata sui fatti. Rinforza anche altri obiettivi chiave di politica estera dell’Ue, in particolare il peacebuilding.

Gli osservatori elettorali devono accertarsi della regolarità delle elezioni che sono chiamati a seguire e verificare che la campagna elettorale si sia svolta in modo trasparente ed equo, che non ci siano stati brogli, intimidazioni o violenze nei confronti degli elettori. L’Unione europea è diventata una forza trainante nell’osservazione delle elezioni internazionali. Agisce su invito di Paesi terzi e la decisione di agire viene presa dall’Alto Rappresentante o dal Vice Presidente dell’Ue.

Il database delle missioni elettorali dell’Ue fornisce un facile accesso a report finali, dichiarazione della missione e comunicati stampa di tutte le missioni dell’Ue dal 2000. Finora l’Ue ha effettuato 300 missioni nel mondo. In Kenya per esempio, dove le elezioni generali si sono tenute ad agosto 2022, sono tornate le missioni di osservatori elettorali dell’Ue, che stanno presentando oggi, 27 ottobre, il loro report finale, con raccomandazioni per il miglioramento del futuro processo elettorale.

L’Ocse

L’Ue fa missioni di osservazione elettorale in Paesi di tutto il mondo, ad eccezione delle regioni che sono coperte dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Negli Stati membri dell’Ue, i processi elettorali sono osservati dall’Ocse.