“Dire, fare, baciare, lettera… testamento solidale!”. Chi non ricorda la filastrocca che ha accompagnato i bambini di tutte le età e generazioni? Da qui nasce l’idea della campagna Lasciti di Fondazione Mission Bambini, che da oltre 20 anni si occupa di infanzia in difficoltà.

Lo spot proprio in questi giorni è on air su stampa, radio e TV. Le cinque penitenze della filastrocca si trasformano in azioni che raccontano il lavoro della Fondazione: una bambina che alza la mano durante una lezione in classe; un bambino che realizza un gioco educativo dedicato ai più piccoli; una mamma bacia la propria bambina durante una visita medica; un bimbo che impara a scrivere. Infine, in scena appare una donna adulta: a lei tocca l’ultima parola, testamento, che lei sceglie di declinare come testamento solidale.