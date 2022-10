Rsa in piazza in Toscana: «No alla scelta tra chiudere o aumentare le rette»

«No alla scelta tra chiudere le Rsa o aumentare le rette, il danno non è soltanto per le cooperative ma è, soprattutto, per le persone». A dirlo sono Anna Batini, presidente di Confcooperative Sanità Toscana, e Alberto Grilli, presidente di Confcooperative-Federsolidarietà Toscana, che hanno partecipato alla manifestazione di Rsa e Centri Diurni in piazza Duomo a Firenze, davanti alla sede della Regione Toscana. Una manifestazione che ha visto scendere in piazza un ampio cartello di associazioni rappresentative delle strutture e dei servizi di assistenza sanitaria, socio sanitaria, e non solo, profit e no profit: Uneba-Toscana, Aret-Asp, Anaste, Arsa, Arat, Agespi, Confcooperative Sanità Toscana, Confcooperative-Federsolidarietà Toscana, Agci-Solidarietà Toscana, Aiop.

«Le Rsa e i Centri Diurni svolgono un servizio pubblico ma i costi sono sempre più privati, a carico delle organizzazioni e delle famiglie. Col caro energia la situazione è insostenibile - sottolineano Batini e Grilli -. Abbiamo manifestato alla luce dell’inerzia e del silenzio della Regione e degli Enti Pubblici: è assolutamente necessario che le Istituzioni, a tutti i livelli, intervengano urgentemente. Stiamo assistendo ad un tentativo di scaricare sulle cooperative, sulle famiglie e sugli utenti le inefficienze del sistema. Abbiamo superato il punto di non ritorno».

«Da operatore sociale – aggiunge Grilli- non direi che questa è una giornata felice. Non mi sarei mai immaginato di dover arrivare in piazza per sottolineare l’apporto fondamentale delle cooperative sociali, che rappresentano un sistema di cura d’eccellenza, un sistema di welfare importante. Il fatto che non ci siano risposte sulle nostre fatiche economiche mi dà amarezza. Noi non possiamo fare un monologo, vorremmo un dialogo con la Regione». Inoltre - aggiunge Grilli - la situazione di estrema criticità non è certamente circoscrivibile alle RSA e ai CD ma interessa l’universo delle strutture e dei servizi afferenti gli ambiti sociale, socio sanitario, assistenziale, educativo, della salute mentale e delle dipendenze, dell’assistenza territoriale (AD e ADI), dell’inserimento lavorativo. Indubbiamente, però, le RSA hanno un appeal e un rilievo mediatici che ci consentono di accendere i riflettori su tutte le altre attività. La situazione in Toscana è ormai talmente incagliata e senza un chiaro sbocco all’orizzonte che, oltre alle note criticità (mancanza di adeguamento delle tariffe per il rinnovo del CCNL 2017-19, mancato adeguamento della quota sanitaria dal 2010, incapienza delle basi d’asta nelle gare d’appalto, esiti devastanti della pandemia), nelle trattative di rinnovo delle convenzioni in scadenza (di tutte le strutture) gli EE.PP. propongono costi generali tarati sulle tariffe del 2018 (a loro modo di vedere perché la situazione è “transitoria” e comunque ben “ristorata” dai Decreti ‘Aiuti’)».