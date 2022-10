Una mostra racconta i bambini d'Italia, tra ansie e speranze per il futuro

Capire lo stato d’animo di bambini e ragazzi, confrontarsi con loro e farsi interprete delle loro necessità. È questo che hanno cercato di fare il fotografo internazionale Riccardo Venturi e la videomaker Arianna Massimi durante il loro viaggio in tutta Italia, tra i “cantieri educativi” promossi dall’impresa sociale Con i Bambini e sostenuti dal Fondo per il contrasto alla povertà educativa, nato nel 2016 da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria – rappresentate da Acri – con Governo e Terzo Settore. Questa esperienza è diventata una mostra, dal titolo “Stati d’infanzia – viaggio nel Paese che cresce”, curata da Ilaria Prili, presidente dell’associazione culturale Akronos, accolta da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e ospitata dal Museo di Roma in Trastevere dal 28 ottobre al 26 febbraio del prossimo anno. L’iniziativa propone un percorso inedito, in un’Italia segnata, ancora, da troppe disuguaglianze tra i più giovani. Ma non vuole dare solo una visione negativa. “Molti ragazzi vivono una condizione di incertezza e disagio”, dice Riccardo Venturi, “ma hanno anche speranza nel futuro, sanno pensare in maniera costruttiva”. Questa speranza, però va coltivata: contrastare la povertà educativa significa far crescere il Paese.

In Italia, 1,4milioni di minori vivono in povertà assoluta e altri 2,2 sono in una condizione di povertà relativa. La povertà economica è strettamente legata alla povertà educativa – i due fenomeni si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione –,ma non si riduce a questo. È una situazione complessa, multifattoriale, frutto del contesto a tutto tondo in cui sono inseriti bambini e ragazzi, che investe anche il piano emotivo, quello della socialità e della capacità di relazionarsi con gli altri e con il mondo circostante. “In Italia su oltre 9milioni di minori, un terzo vive in condizione di esclusione precoce. Un dato drammatico e in aumento”, sottolinea Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini, “cioè un Paese ricco, che fa pochi figli, ha un terzo del suo futuro zavorrato perché non ha affrontato l’esclusione sociale precoce. È una questione cruciale, che riguarda i diritti dei bambini e la stessa possibilità di uno sviluppo sostenibile. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile voluto dalle fondazioni di origine bancaria con Governo e Terzo Settore è chiamato a provare sperimentalmente, creando alleanze educative tra scuole, terzo settore e comuni, esperienze che possano poi indicare politiche pubbliche capaci di trasformare la nostra prospettiva. È un’opera indispensabile. Ma si fatica ancora a farlo comprendere, a renderlo centrale per le politiche pubbliche di questo Paese”.