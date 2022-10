A Ravenna il Campionato nazionale di pallavolo integrata

Dopo due anni di interruzione, torna “Oltre la siepe”, la manifestazione di pallavolo per disabili intellettivo-relazionali, organizzata dal CSI Ravenna valido come Campionato nazionale del Centro Sportivo Italiano e come Campionato italiano di pallavolo integrata CSI-FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi Relazionali).

L’appuntamento è nelle palestre romagnole di Punta Marina e Lido Adriano sabato 29 e domenica 30 ottobre. Fra atleti e accompagnatori si stima la partecipazione di 110 persone in rappresentanza di 7 squadre provenienti da 6 province e 5 regioni italiane. Sarà l’occasione per rivedere all’opera formazioni che ben conoscono questa manifestazione, avendo già partecipato in passato. In lizza ci saranno l’Oratorio del Murialdo di Ravenna, i campioni in carica della So Sport di Urbino, vincitori anche nel 2014 (con 4 argenti e 4 bronzi nell’Albo d’oro del Campionato), il Fuori Onda Torino, i vicecampioni nel 2019 della Roma 81, il Gasp di Morbegno (due terzi posti nel palmares), e le due compagini di Cremona Gli amici di Emmy e Chiara e Gli Sgammati.